Franca dhe Gjermania kanë dallime për shefin e Komisionit Europian

Bisedimet janë një shans për të vlerësuar imazhin e ri politik dhe për të vlerësuar kandidatët për pozitat më të larta të punës në BE.

Por udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë kanë sugjeruar tashmë figura të ndryshme për të marrë përsipër rolin kryesor të presidentit të Komisionit të BE-së, njofton Klan Kosova.

Votimi tregoi që blloqet e mëdha të qendrës humbën shumicën e tyre për herë të parë.

Nacionalistët, liberalët dhe të gjelbërit morën më shumë terren duke e lënë duke e lënë BE-në më të fragmentuar dhe mundësinë e gjetjes së konsensusit më të largët.

Bisedimet gjatë darkës të së martës nuk mund të rezultojnë as me një listë të ngushtë të kandidatëve marrja në pyetje ka të ngjarë të zgjasë me muaj.

Kryeministrja britanike, Theresa May, po merr pjesë, burime të Brukselit thanë se do të ketë pak ose aspak bisedime rreth Brexit.