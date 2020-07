Franca dhe Britania i japin fund spekulimeve: Nuk shkëputëm kontaktet me Thaçin

Në reagimin e ambasadës së Francës në Kosovë mohohet ashpër një gjë e tillë, shkruan lajmi.net.

Aty thuhet se ambasada ka kontakte të rregullta me të gjithë liderët politikë dhe institucionet në Kosovë.

“Ambasada e Francës ka kontakte të rregullta me të gjithë liderët politik dhe institucional dhe nuk “bllokon komunikimin” me asnjërin prej tyre”, thuhet në reagim.

Edhe Ambasada e Britanisë së Madhe ka demantuar raportimin e sotëm në media ku thuhej se misionet e huaja në Kosovë, përfshirë edhe atë të britanik, kanë bllokuar komunikimin me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, pas zhvillimeve të fundit të nxitura nga Prokuroria Speciale e Hagës.

“Ambasada Britanike vazhdon të ketë komunikim me të gjithë liderët politikë e institucionalë në Kosovë. Kjo është diçka normale dhe esenciale për punën diplomatike të Ambasadës”, thuhet në reagim.

Në reagim thuhet se Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë nuk ka bllokuar komunikimin me asnjë prej liderëve politikë e institucionalë të vendit.

“Si një partner dhe shtet mik i Kosovës, Britania e Madhe mbetet në kontakt me të gjithë institucionet e shtetit të Kosovës, me të gjithë partitë parlamentare, bashkë qeverinë dhe opozitën. Ambasada nuk ka “bllokuar komunikimin me asnjë lider politik apo institucional. Kushdo që thotë që diçka e tillë është bërë ka gabuar”, thuhet në reagim. /Lajmi.net/

The British Embassy continues to engage with the full range of political and institutional leaders in Kosovo. This is a normal and essential element of the diplomatic work of the Embassy. As a key partner and friend of Kosovo,

