Franca dhe BE-ja përpiqen t’i sjellin në Europë shkencëtarët me bazë në SHBA të goditur nga Trumpi Franca dhe Bashkimi Europian do t’i intensifikojnë përpjekjet e tyre për të tërhequr shkencëtarë me bazë në SHBA, të goditur nga masa e Donald Trump ndaj akademisë, ndërsa përgatiten të shpallin nisma për t’i inkurajuar studiuesit të vendosen në Europë, raporton The Guardian. Presidenti francez, Emmanuel Macron, së bashku me presidenten e Komisionit Europian, Ursula…