Franca dërgon avionë luftarakë për të mbrojtur Poloninë: S’do t’i nënshtrohemi kërcënimeve të Rusisë
Presidenti francez, Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Franca do të dërgojë avionë luftarakë për të mbrojtur Poloninë. Macron përmes një postimi në X tha se ky vendim u mor pas një bisede me kryeministrin polak, derisa u shpreh se s’do t’i nënshtrohen kërcënimeve të Rusisë. “Siguria e kontinentit evropian është prioriteti ynë kryesor.…
Bota
Macron përmes një postimi në X tha se ky vendim u mor pas një bisede me kryeministrin polak, derisa u shpreh se s’do t’i nënshtrohen kërcënimeve të Rusisë.
“Siguria e kontinentit evropian është prioriteti ynë kryesor. Nuk do t’i nënshtrohemi kërcënimeve në rritje të Rusisë”, ka shkruar tutje Macron.
Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies.
I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025