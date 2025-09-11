Franca dërgon avionë luftarakë për të mbrojtur Poloninë: S’do t’i nënshtrohemi kërcënimeve të Rusisë

Bota

11/09/2025 21:35

Presidenti francez, Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Franca do të dërgojë avionë luftarakë për të mbrojtur Poloninë.

Macron përmes një postimi në X tha se ky vendim u mor pas një bisede me kryeministrin polak, derisa u shpreh se s’do t’i nënshtrohen kërcënimeve të Rusisë.

“Siguria e kontinentit evropian është prioriteti ynë kryesor. Nuk do t’i nënshtrohemi kërcënimeve në rritje të Rusisë”, ka shkruar tutje Macron.

