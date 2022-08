Fqinjët në hall me Ed Sheeran, thonë se po “shëtitet” shpesh me helikopter Ed Sheeran ka një helikopter në pronën e tij e cila ka kushtuar 3.7 milion funta, por zyrtarisht, ai nuk ka një helikopter që lëviz me të. Megjithatë, pjesë private e tokës që ai përdor kur ngrihet me helikopter duket në mënyrë të dyshimtë një platfomrë helikopterësh. Të paktën kështu mendojnë fqinjtë e Edit. Helikopterët…