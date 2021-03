Fqinjët blejnë 200 milionë euro automjete e pajisje luftarake nga SHBA-ja: A do të ndryshojë ekuilibri i fuqisë në rajon?

Qeveria në Shkup do të ndajë 210 milionë dollarë për këto blerie.

Kjo u miratua dhe u njoftua nga Agjencia për Bashkëpunim Mbrojtës dhe Kongresi Amerikan u informua për të, i cili do të marrë vendimin përfundimtar dhe do të japë lejen për shitje.

Maqedonia e Veriut i ka kërkuar administratës amerikane të blejë 54 automjete të blinduara luftarake “sulmuese” në tre versione M1126 (ICV) për transportin e këmbësorisë, një automjet komandues M1130 (CV) dhe një automjet në të cilin është montuar një mortajë version M1129, shkruan mediumi rus, Sputnik .

Prokurimi i pajisjeve shtesë është planifikuar për këto automjete – mitralozë 12,7 mm, bombardues tymi M6, radio, stacione luftarake me telekomandë, marrës GPS, imazhe termike për shoferët, pjesë këmbimi, mjete, pajisje prove, botime dhe manuale teknike.

Qeveria e SHBA-së do të sigurojë mbështetjen e nevojshme teknike dhe logjistike për të përdorur këto automjete në përdorim operativ.

Siç u tha, shitja e këtyre automjeteve nuk do ta prishë ekuilibrin e fuqisë në rajon dhe do të ndikojë ndjeshëm në promovimin e bashkëpunimit ushtarak.

Prodhuesi kryesor i këtyre automjeteve të blinduara është General Dynamics Land Systems (GDLS), dhe automjetet prodhohen në Kanada.

Nuk dihet ende nëse blerja e automjeteve të blinduara “sulmuese” do të bëhet me para të gatshme ose nëse do të nisë një program kompensimi.

U sugjerua që përfaqësuesit amerikanë të udhëtonin në Maqedoninë e Veriut për t’u njohur me mundësitë logjistike për marrjen e automjeteve dhe zgjedhjen e një ekuipazhi për trajnim, i cili duhet të bëhet në 12 muajt e ardhshëm.