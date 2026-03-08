Fox News për krizën politike në Kosovë: Frikë nga ripërtëritja e destabilitetit -600 trupa amerikane atje
Gjiganti mediatik amerikan, Fox News, i afërt me presidentin Doanld Trump, ka raportuar se Kosova po përballet me një krizë kushtetuese pasi ka kaluar afati për zgjedhjen e një presidenti të ri. Sipas raportimit, presidentja Vjosa Osmani ka shpërndarë parlamentin dhe ka thirrur zgjedhje të parakohshme, pasi tentativa e fundit për zgjedhjen e kreut të…
Sipas raportimit, presidentja Vjosa Osmani ka shpërndarë parlamentin dhe ka thirrur zgjedhje të parakohshme, pasi tentativa e fundit për zgjedhjen e kreut të shtetit dështoi për shkak të mungesës së kuorumit në Kuvend. Osmani deklaroi se në një situatë të ndërlikuar gjeopolitike është e rëndësishme që procesi zgjedhor të përfundojë sa më shpejt.
Sipas Fox News, zhvillimet ndodhin në një moment kur në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm misioni paqeruajtës i NATO, përkatësisht misioni KFOR, i cili është vendosur që nga viti 1999.
Artikulli thekson gjithashtu se partia Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti fitoi zgjedhjet e fundit, por nuk arriti të sigurojë mbështetjen e opozitës për zgjedhjen e presidentit. Votimi i fundit dështoi pasi deputetët e opozitës bojkotuan seancën, duke kundërshtuar kandidaturën e ministrit të Jashtëm Glauk Konjufca. Sipas Fox News, lideri opozitar Ramush Haradinaj ka sugjeruar se zgjedhjet e reja mund të mbahen që më 5 prill.
Me konflikte që shpërthejnë në të gjithë globin dhe presionin mbi kontingjentin e NATO-s të vendosur në vendin e Ballkanit Perëndimor për të ruajtur paqen, Osmani u tha gazetarëve se “pikërisht për shkak se situata gjeopolitike është kaq komplekse, është e rëndësishme të përfundojë ky proces zgjedhor që po afron. Është shumë e vështirë tani të imagjinohet se çfarë do të ndodhë më pas”, tha ajo, sipas Kiro7.
Trump kohët e fundit vlerësoi presidenten e Kosovës për “punën e shkëlqyer” që po bën në vendin e saj në një fjalim në shkurt. Osmani pranoi një ftesë nga Trump për t’u bashkuar me Bordin e Paqes në janar dhe ka premtuar burime për Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit për Gazën.
Kosova përballet me një ndryshim tjetër të mundshëm të brendshëm që mund të ndikojë në qëndrimin e Osmanit. Ka zëra për një reduktim ose riorganizim të afërt të misionit ndërkombëtar paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, i cili ka qenë në vend që nga viti 1999 për të stabilizuar vendin pas luftës në Ballkan.
Komandanti i forcës paqeruajtëse, Gjeneral Major Özkan Ulutaş, tha në shkurt se SHBA-të nuk planifikojnë të zvogëlojnë numrin e trupave të tyre në Kosovë, sipas Reporteri. Rreth 600 trupa amerikane janë aktualisht të vendosura në vend.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin 2008, tensionet midis vendeve kanë mbetur të larta.
Ish-kryeministri shqiptar Pandeli Majko i tha Fox News Digital se “Kosova ka nevojë për qeverisje dhe më pas për një kompromis për zgjedhjen e presidentit”, tha Majko. Ai tha se “shpreson që Gjykata Kushtetuese do të ofrojë një zgjidhje”.
Parlamenti i Kosovës është rrethuar nga një bllokim për më shumë se një vit. Balkan Insight raportoi se zgjedhjet e shkurtit 2025 dështuan të rezultojnë në formimin e një qeverie. Zgjedhjet e parakohshme në dhjetor rezultuan në një fitore për partinë Vetëvendosje të kryeministrit Albin Kurti, por partia nuk mundi të fitonte mbështetje të mjaftueshme nga opozita për të zgjedhur një president.
Votimi i së premtes dështoi sepse seanca nuk arriti kuorumin prej 14 anëtarësh. Anëtarët e opozitës bojkotuan votimin sepse nuk e mbështetën kandidatin e Kurtit, Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës Glauk Konjufca.
Osmani u takua me udhëheqësit e partive opozitare të premten, një takim në të cilin Kurti zgjodhi të mos merrte pjesë. Kryeministri tha se “duhet të ketë një dështim në zgjedhjen e një presidenti në raundin e tretë përpara se të shpërndahet parlamenti dhe të shkohet në zgjedhje të reja”.
Partia e Kurtit i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për një shqyrtim të kushtetutshmërisë së procesit zgjedhor, sipas faqes së internetit European Western Balkans.
Zgjedhjet e reja mund të mbahen që më 5 prill, sugjeroi udhëheqësi i opozitës Ramush Haradinaj.
Majko i tha Fox News Digital se nuk e sheh debatin midis partive si problem, duke shpjeguar se renditja e tyre në zgjedhje nuk do të ndryshonte edhe nëse ato do të mbaheshin përsëri. Ai tha se ideja e zgjedhjeve të parakohshme është një krizë politike shteruese që nuk prodhon zgjidhje.