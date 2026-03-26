FOX: Kosova bashkohet me 30 vende për të mbrojtur kalimin e anijeve në Hormuz

Kosova është bërë pjesë e një grupi ndërkombëtar prej 30 vendeve që kanë vendosur të bashkëpunojnë për të mbrojtur kalimin e anijeve tregtare në Shtretin e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.

Lajme

26/03/2026 19:09

Kosova është bërë pjesë e një grupi ndërkombëtar prej 30 vendeve që kanë vendosur të bashkëpunojnë për të mbrojtur kalimin e anijeve tregtare në Shtretin e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.

Ky hap vjen në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme po shtohen pas përplasjeve ushtarake midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, transmeton lajmi.net.

Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë dërgimin e trupave të Divizionit të 82-të Ajror për të mbështetur marinsat amerikanë dhe për të garantuar rrjedhshmërinë e trafikut detar, ndërsa vendet e tjera të koalicionit do të ofrojnë mbështetje në mënyra të ndryshme, duke përfshirë patrullimin dhe sigurimin e koridoreve strategjike.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka bërë thirrje për më shumë qartësi dhe koordinim mes aleatëve, duke theksuar se mungesa e transparencës mund të rrezikojë efektivitetin e operacioneve dhe stabilitetin e rajonit.

Ngjarjet ndodhin pas fillimit të sulmeve ushtarake nga SHBA dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat kanë shkaktuar kundër-sulme nga Teherani. Për shkak të kësaj situate, kalimi i anijeve në Hormuz mbetet i vështirë, duke çuar në rritje të çmimeve të naftës dhe presione ekonomike për vendet e importuesve të energjisë.

Deri më tani, qeveria e Kosovës nuk ka dhënë asnjë qëndrim zyrtar lidhur me vendimin për t’u bashkuar në këtë koalicion ndërkombëtar./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

