FOX: Kosova bashkohet me 30 vende për të mbrojtur kalimin e anijeve në Hormuz
Kosova është bërë pjesë e një grupi ndërkombëtar prej 30 vendeve që kanë vendosur të bashkëpunojnë për të mbrojtur kalimin e anijeve tregtare në Shtretin e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Ky hap vjen në një kohë kur tensionet në Lindjen e Mesme po shtohen pas përplasjeve ushtarake midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, transmeton lajmi.net.
Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë dërgimin e trupave të Divizionit të 82-të Ajror për të mbështetur marinsat amerikanë dhe për të garantuar rrjedhshmërinë e trafikut detar, ndërsa vendet e tjera të koalicionit do të ofrojnë mbështetje në mënyra të ndryshme, duke përfshirë patrullimin dhe sigurimin e koridoreve strategjike.
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka bërë thirrje për më shumë qartësi dhe koordinim mes aleatëve, duke theksuar se mungesa e transparencës mund të rrezikojë efektivitetin e operacioneve dhe stabilitetin e rajonit.
Ngjarjet ndodhin pas fillimit të sulmeve ushtarake nga SHBA dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat kanë shkaktuar kundër-sulme nga Teherani. Për shkak të kësaj situate, kalimi i anijeve në Hormuz mbetet i vështirë, duke çuar në rritje të çmimeve të naftës dhe presione ekonomike për vendet e importuesve të energjisë.
Deri më tani, qeveria e Kosovës nuk ka dhënë asnjë qëndrim zyrtar lidhur me vendimin për t’u bashkuar në këtë koalicion ndërkombëtar./lajmi.net/
Kosovo is among the 30 US allies that have signed a statement backing the coalition to secure the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/I19DLIPaKs
— Admirim (@admirim) March 25, 2026