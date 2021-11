Fotot nudo të femrave i ndihmojnë meshkujt të dalin nga depresioni

Është një skenar me të cilin mund të lidheni. Pasi dëgjoni atë “tingëllues” të lezetshëm që ju paralajmëron për një tekst të ri, Snapchat ose DM, ju e nxirrni me shpejtësi telefonin tuaj dhe sytë tuaj zgjerohen ndërsa përballen me imazhin e një trupi të zhveshur.

Ndoshta, duke buzëqeshur, ju dërgoni një përgjigje flirtuese. Ose ndoshta ju talleni me paradhënien e pakërkuar dhe e injoroni atë. Reagimi juaj ndaj këtyre lloj imazheve padyshim varet kryesisht nga personi që i ka dërguar dhe marrëdhënia e tij me ta.

Por çfarë ndodh në trurin tuaj kur merrni një nudo? Siç rezulton, shkenca ka treguar se shikimi i një fotoje të zhveshur ka një ndikim mjaft psikologjik.

Në një studim të vitit 2011 të botuar në PLOS One, studiuesit ishin të interesuar të zbulonin sesi nuditeti e rrit potencialisht trurin. Kështu, ata u treguan 32 pjesëmarrësve të të gjitha gjinive foto të burrave dhe grave në një sërë gjendjesh: të veshur plotësisht, të veshur paksa dhe nudo. Duke përdorur imazhe MRI, studiuesit hartuan përgjigjen e trurit ndaj këtyre llojeve të ndryshme të imazheve.

Dhe ajo që ata zbuluan është se truri përpunoi trupat nudo më shpejt se trupat e veshur pjesërisht. Në fakt, truri përpunon fotografitë e trupave nudo në më pak se 0.2 sekonda. Sa më shumë veshje të kishte veshur personi në foto, aq më ngadalë reagonte truri i tyre për të përpunuar informacionin.

Interesante, studimi zbuloi gjithashtu se truri i meshkujve reagonte më fort ndaj imazheve nudo të femrave, por truri i femrave iu përgjigj me intensitet të barabartë meshkujve dhe femrave nudo.

Një studim i vitit 2016 i publikuar në NeuroImage zbuloi se kur shikoni imazhet erotike, striatumi ventral – pjesa e trurit tuaj që është përgjegjëse për përpunimin e shpërblimeve – ndizet. Jo vetëm kaq, por truri juaj lëshon një vërshim dopamine, i njohur si kimikati që rrit kënaqësinë.

Dopamina jo vetëm që ju bën të ndiheni mirë – ajo ju bën të dëshironi të gjurmoni më shumë nga çdo gjë që ju jep atë ndjenjë të mirë. Kur truri juaj fillon të shoqërojë imazhet nudo me ndjenja të forta kënaqësie, atëherë padyshim, do të ndiheni të motivuar për të marrë më shumë prej tyre.

Një studim i vitit 2007 zbuloi se burrat kanë më shumë gjasa se gratë të shikojnë fytyrën e subjektit përpara çdo pjese tjetër të trupit. Tek femrat ndërkaq varej nga gjendja e tyre hormonale. Gratë që nuk përdornin kontraceptivë hormonalë u kushtuan më shumë vëmendje elementeve kontekstuale të fotografive (me fjalë të tjera, ku ishte subjekti nudo, çfarë po bënin, etj.), ndërsa gratë që merrnin kontraceptivë hormonalë kishin më shumë gjasa të reagonin ndaj organeve gjenitale të subjektit.

Të shohësh një nudo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në trurin tuaj. Nëse, për shembull, ju merrni një foto seksi nga bota juaj, një dashuri për një kohë të gjatë ose ajo e lezetshme me të cilën jeni lidhur fundjavën e kaluar, mund të prisni një sasi të madhe kimikatesh që ju bëjnë të ndjeheni mirë që ju bëjnë të uritur për më shumë. /Lajmi.net/