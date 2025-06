Fotot historike nga “Situation Room”: Si e ndoqi Trumpi bombardimin ndaj Iranit

Llogaria zyrtare e presidentit ka shpërndarë fotot nga “Situation Room”: Trump, me kapelën “Make America Great Again” në kokë, ishte i rrethuar nga zëvendëspresidenti Vance, shefi i Pentagonit, Sekretari i Shtetit dhe këshilltarët kryesorë.

Pesë presidentë janë përballur me këtë vendim – nëse do të përdornin apo jo forcën ushtarake kundër Iranit: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden dhe Donald Trump. Donald Trump është i vetmi president që në fund ka vendosur të ndërmarrë një veprim ushtarak, dhe kjo – sido që të shkojnë gjërat në ditët në vijim – do të jetë pjesë thelbësore e trashëgimisë së tij politike.

Imazhet e shkrepura në “Situation Room” gjatë sulmit ndaj Iranit, ashtu si fotot e Barack Obamës në maj 2011 kur ndoqi sulmin ndaj kompleksit të Osama bin Ladenit, apo si George W. Bush që në 2003 dha urdhrin për fillimin e luftës në Irak, do të mbeten në histori.

Ndryshe nga hera kur Trump urdhëroi sulmin për të vrarë Qassem Soleimanin, dorën e djathtë të udhëheqësit suprem Ali Khamenei, këtë herë presidenti mbante kapelën e kuqe “Make America Great Again”.

Fotot, të publikuara nga Shtëpia e Bardhë, ofrojnë një mundësi të rrallë për të hyrë në atë moment në dhomën e vendimmarrjes – të njohur edhe si “salla JFK”, sepse u ndërtua gjatë presidencës së John F. Kennedy.

Në një nga fotot, Donald Trump, i rrethuar nga ministrat e tij, shikon i patrazuar përpara, duke ndjekur në një ekran misionin kundër tri objekteve iraniane të pasurimit të uraniumit. Trump nuk është gjithnjë ulur: në një tjetër foto ai është në këmbë, pranë shefit të shtabit, Dan Caine, i cili po i thotë diçka Susie Wiles-it, shefes së Kabinetit të Shtëpisë së Bardhë.

Në tavolinë ka shishe uji të përgjysmuara, markues ngjyrash dhe një dosje me unaza përpara një gjenerali. Zëvendëspresidenti J.D. Vance dhe Sekretari i Shtetit Rubio janë ulur më afër Trumpit – ndoshta tregues i ndikimit të tyre; ndërkohë shefi i CIA-s John Ratcliffe shikon me duart e bashkuara përpara. Nuk shihet në foto drejtoresha e inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard – me të cilën ka pasur mosmarrëveshje për Iranin – ndërsa në sfond shfaqen zëvendësshefi i stafit Dan Scavino dhe avokati i Shtëpisë së Bardhë David Warrington, që ngrihet për t'i pëshpëritur diçka në vesh shefit të Pentagonit.

Dan “Razin” Caine, shefi i shtabit të forcave të armatosura – gjeneral në pension, ish-pilot i F-16, i emëruar nga Trump për këtë rol dhe që sot, së bashku me shefin e Pentagonit Pete Hegseth, do të shpjegojë në një konferencë për shtyp impaktin e sulmit – është, bashkë me presidentin, protagonisti i këtyre fotove: shihet duke u shpjeguar, madje edhe me gjeste, sulmin të pranishmëve. Trump e ka lavdëruar publikisht më pas, kur u tha amerikanëve në televizion se tani zgjedhja i takon Iranit – dhe nëse ai bën zgjedhjen e gabuar, SHBA do të vijojë të godasë.

Marrëdhënia e Trump me Caine nisi gjatë një udhëtimi në Irak më 2018. Siç ka treguar vetë Trumpi pak muaj më parë në konferencën e konservatorëve (CPAC), ai e kishte pyetur gjeneralin pse të gjithë i thoshin që duheshin edhe dy vite për ta përfunduar luftën kundër Shtetit Islamik. Caine i ishte përgjigjur se kjo mund të bëhej brenda një jave. “Ne i godasim vetëm nga një bazë e përkohshme në Siri”, i kishte thënë ai. “Por nëse ju jepni leje, mund t’i godasim nga prapa, anash, nga çdo drejtim, zoti President. Ata s’do ta dinë çfarë i ka goditur.” Trump e ka quajtur atë “një gjeneral të vërtetë, jo një gjeneral televiziv” – fjalë që tregojnë edhe mënyrën se si presidenti më televiziv në historinë amerikane e sheh forcën ushtarake.

Nuk ishte kjo ajo që shpresonin disa nga mbështetësit e linjës MAGA, të cilët prej ditësh po kundërshtonin që ndërhyrja në Iran nuk përputhej me doktrinën “America First” të Trump. Por kapelja MAGA e presidentit në “Situation Room” përforcon një mesazh që ai e kishte dhënë edhe më herët në një intervistë për The Atlantic: “America First” do të thotë çfarëdo që unë them.