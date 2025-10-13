Fotografimi i votës dhe ryshfeti, incidentet që u shënuan në ditën e zgjedhjeve
Zgjedhjet lokale të 12 tetori nuk kaluan pa incidente.
Ndonëse nuk ishin të shuma në numër, ato prekën disa komuna.
Në Mitrovicën Jugore u arrestua një person nën dyshimet se ka fotografuar votën e tij.
Për të njëjtën vepër u arrestua edhe një person në Graçanicë, që gjithashtu kishte deklaruar se për këtë gjë i ka marr 50 euro.
E një person në Istog, u arrestua nën dyshimet se i mori 10 euro për votën e tij.
Një gjë e tillë ndodhi edhe në Prizren ku dy persona janë shoqëruar në stacionin policor, njëri në cilësinë e dhënësit dhe tjetri te marrësit të një shume prej 120 euro në mënyrë që të votohet personi i caktuar.
Ndërsa në Kllokot një person dyshohet se ka lëshuar raporte mjekësore për asistencë gjatë procesit të votimit.
Edhe në Fushë Kosovë u arrestuan tre persona në dyshimin se ushtruan detyren e “asistentit” në votimin e personave votues.
Ndërsa sa i përket qytetarëve një pjesë e tyre kishin të njëjtin problem, që ishte ndërrimi i vendvotimit.
E për këtë çështje foli Valmir Elezi nga KQZ.
‘Siç e kemi shpjeguar edhe në konferencat gjatë ditës së djeshme ndryshimet kanë ardhur për shkak të ndryshimit të adresave nga ana e vetë votuesve. Të paktën po flasim për raste të cilat ne i kemi trajtuar gjatë ditë së djeshme”, tha Elezi.
Sa i përket ecurisë së përgjithshme të procesit zgjedhor Elezi tha se gjithçka u zhvillua në mënyrë të qetë./teve1