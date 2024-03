Fotografia e Romeos dhe Heidit shfaqet në billbordet e Times Square në New York

Lidhjet në formate të tilla si “Big Brother VIP Albania”, gjithmonë janë të preferuara për publikun, shkruan lajmi.net.

Jashtë formatit, çifti kanë një përkrahje tejet të madhe nga publiku, të cilët dëshirojnë që me patjetër t’i shohin bashkë.

#HeRo in Times Square NY

Thank you to all the fans for the support ✨#Heidi #heidibaci #Romeo #bbvipal #bbvipalheidiit #grandefratello pic.twitter.com/S5tmTK34H0

— Heidi Baci (@heidibaci97) March 18, 2024