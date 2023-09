Fotografi në një pozicion të palakmueshëm, policia italiane nis hetimet ndaj Kanye West e bashkëshortes së tij

Informatori shtoi se çifti i famshëm nuk do ta bënte këtë nëse shoferi do ta kishte vënë re paturpësinë e tyre.

“Shoferi duhej të ruante trafikun dhe nuk i shihte këto gjëra të turpshme”.

“Nëse kjo do të kishte ndodhur, ai do të kishte zbritur menjëherë dhe do t’i raportonte shkelësit tek ata që ishin në pushtet”, shpjeguan ata.

Siç transmeton Telegrafi, kompania veneziane e qirasë vuri në dukje gjithashtu se një “palë e tretë në bordin e taksisë” që hipi me Kanyen dhe arkitekten kishte “penguar shikimin e kapitenit” në vendin ku ata ishin ulur në pjesën e pasme të anijes.

Pavarësisht kësaj, kompania i ka ndaluar çiftit të përdorin shërbimin e tyre me varkë në të ardhmen.

“Ne shkëputemi plotësisht nga veprime dhe sjellje të tilla. Zoti West dhe gruaja e tij me siguri nuk do të jenë më të mirëpritur në bordin e anijeve të kompanisë sonë”.

Në Itali, veprimet në kundërshtim me mirësjelljen publike – duke përfshirë veshjet dhe veprimet e pahijshme – mbartin një gjobë të rëndë prej 5,000 (4,600 euro) – 10,000 dollarë (9,300 euro); ose deri në 10,848 dollarë (10,116 euro).