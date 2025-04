Foshnjat e posalindura në QKUK rrezikojnë të mbesin pa qumësht artificial -detaje në lidhje me dështimin e procedurave të prokurimit Numër i madh i foshnjave të posalindura e të cilat qëndrojnë në kuadër të Neonatologjisë në QKUK rrezikojnë të përballen me një situatë aspak të lehtë për ta. Foshnjat po përballen me rrezikun e mungesës së qumështit pluhur apo njohur ndryshe si qumështi artificial i cili u ofrohet atyre pas lindjes në kohën kur u…