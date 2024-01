Foshnja e parë e 2024-ës është djalë, Kurti në spital uron nënën Foshnja e parë e lindur në vitin 2024 në Kosovë është djalë. Kryeministri Albin Kurti së bashku me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia kanë vizituar në orët e pasmesnatës Klinikën e Gjinekologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Ata me këtë rast janë takuar me nënat, të cilat lindën foshnjat pak çaste para ndërrimit…