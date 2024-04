Forumi për Gratë: Policia njofton se do të ketë bllokime të përkohshme në disa rrugë Policia e Kosovës ka bërë të ditur se do të ketë bllokime të ndryshme rrugore gjatë ditëve sa mbahet konferenca “Gratë Paqja dhe Siguria”, në të cilën do të marrin pjesë personalitete të ndryshme të rëndësishme nga rajoni dhe bota. Forumi “Gratë Paqja dhe Siguria”, organizuar nga Presidenca, do të mbahet nga data 14-17 prill.…