Forumi për Diplomaci në Antali: Osmani takohet me Erdogan

Presidentja Osmani, Ministrja Gërvalla, dhe kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi janë pjesëmarrës në këtë forum.

Pak çaste më parë Presidentja Osmani, ka shpërndarë disa fotografi nga ky forum, në të cilin shihet se është takuar edhe me Presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan.

Mes të tjerash Osmani tha se pret me padurim takimet produktive, për të diskutuar mbi domosdoshmërinë e avancimit të diplomacisë.

“Me ftesë të Presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i jam bashkuar udhëheqësve të tjerë nga e gjithë bota në edicionin e këtij viti të Forumit për Diplomaci në Antali.

Pres me padurim takime produktive, si dhe për të diskutuar mbi domosdoshmërinë e avancimit të diplomacisë.” /Lajmi.net/

Upon the invitation of the President of Türkiye, @RTErdogan, I have joined fellow leaders from across the world at this year’s edition of @AntalyaDF.

I look forward to productive meetings, as well as to discuss the necessity of advancing diplomacy. pic.twitter.com/KXjA5ntqie

