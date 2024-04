Forumi Ndërkombëtar për Gratë, Paqen dhe Sigurinë: Osmani nesër mban konferencë për media Presidentja Vjosa Osmani nesër në orën 17:00 do të mbajë konferencë për media lidhur me Forumin Ndërkombëtar për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, si dhe me rastin e 14 prillit, Ditës së të Mbijetuarve të Dhunës Seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pjesë e kësaj konference që do të mbahet te monumenti “Heroinat” do jenë…