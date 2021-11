Formati i ndeshjeve të “play-off” për Botërorin 2022 – ja çfarë duhet të dini

Portugalia së bashku me disa skuadra të tjera do të luajnë përmes “play-off” dhe më poshtë i gjeni informacionet rreth këtij formati.

Kur do të zhvillohen ndeshjet e play-off?

Ndeshjet play-off do të zhvillohen në fillim të vitit të ardhshëm midis 24 dhe 29 marsit.

Kjo do të thotë se Ronaldo, Bruno Fernandes dhe Diogo Dalot do të luajnë lojëra vendimtare në atë që mund të jetë një pikë kritike në sezonin e Manchester United.

Shorti për play-off do të hidhet të premten më 26 nëntor në orën 16:00.

Si funksionojnë play-off-et?

Në play-off do të jenë gjithsej 12 skuadra. Këto përbëhen nga 10 skuadra që përfunduan të dytat në grupin e tyre, plus dy skuadra të renditura më të mira nga Liga e Kombeve të UEFA-s që nuk janë kualifikuar ende.

Do të jenë tre grupe, secili me një gjysmëfinale dhe një finale.

Vetëm tre skuadra nga 12-ta do të marrin pjesë në Kupën e Botës. Kjo e bën humbjen e Portugalisë ndaj Serbisë potencialisht shumë të kushtueshme.

Me kë mund të përballet Portugalia?

Së bashku me Portugalinë në play-off është Suedia e Victor Lindelof, e cila humbi nga Spanja dhe ka përfunduar e dyta në grupin e tyre.

Skocia, Maqedonia e Veriut dhe Rusia janë gjithashtu në play-off pasi siguruan vendin e dytë në grupin e tyre.

Grupet e tjera ende nuk janë kompletuar dhe do të jenë gjatë ditëve në vijim.

Skuadrat që aktualisht zënë vendet e dyta, të cilat mund të ndryshojnë përfshijnë Uellsin, Finlandën, Turqinë, Poloninë dhe Zvicrën.

Holanda dhe Italia mund të bien, ndërsa Norvegjia dhe Ukraina ende mund t’ia dalin.

Austria dhe Republika Çeke aktualisht synojnë të kualifikohen në play-off përmes renditjes së UEFA Nations League.

Datat kryesore të Kupës së Botës të Katarit 2022:

Pushim në Premier League

Futbolli i klubeve do të pushojë pas fundjavës 12-13 nëntor. Do të jenë luajtur 16 ndeshje të ligës, ndërsa sezoni do të nisë më 6 gusht.

Lojë hapëse

Ndeshja hapëse e Botërorit 2022 do të zhvillohet të hënën më 21 nëntor.

Fundi

Finalja e Kupës së Botës 2022 do të luhet të dielën më 18 dhjetor.

Rinisja e Premier League

Premier League rifillon në Boxing Day, më 26 dhjetor, me sezonin që përfundon më 28 maj.

/Lajmi.net