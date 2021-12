Formacionet zyrtare: Wolves – Chelsea

Dy skuadrat angleze duan vetëm pikët e plota edhe pse me objektiva të ndryshëm, nga ana personale, përcjellë lajmi.net.

Chelsea kërkon fitore pas barazimit ndaj Everton, derisa Wolves vjen nga një fitore ndaj Brighton.

Formacionet zyrtare:

Wolves: Sa; Hoever, Kilman, Coady, Sasiss; Marcal, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jimenez, Podence

How we line-up to face @ChelseaFC! #WOLCHE

🐺📋 pic.twitter.com/mem8SUrM75

