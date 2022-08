Formacionet zyrtare: West Ham United – Manchester City

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen West Ham United – Manchester City.

Kampionët në fuqi luajnë në udhëtim kundër skuadrës së West Ham, shkruan lajmi.net.

Pep Guardiola me skuadrën e tij synojnë tri pikët e para në sezon, për ta nisur mbarë ruajtjen e titullit.

Ndeshja mes City dhe West Ham luhet me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

WHU:

Our first line-up of 22/23! ⚒

💪 @Michailantonio leads the line

©️ @_DeclanRice‘s first PL match as Club captain

🇮🇹 Scamacca among the subs#WHUMCI | @betway pic.twitter.com/GtKZlCe0dh

— West Ham United (@WestHam) August 7, 2022