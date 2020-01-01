Formacionet zyrtare: West Ham United – Liverpool

19:47 | 29 Janar 2020
19:47 | 29 Janar 2020

West Ham United dhe Liverpool takohen në ‘Olympic Stadium’ për të zhvilluar ndeshjen e mbetur të Premierligës.

Përballja mes këtyre dy skuadrave fillon nga ora 20:45.

Formacionet zyrtare:

West Ham United:Fabianski; Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku; Lanzini, Rice, Noble, Snodgrass; Haller.

Liverpool:

/Lajmi.net/

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