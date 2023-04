Formacionet zyrtare: Tottenham – Manchester United

Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes mes Tottenham Hotspur dhe Manchester Unitedit, e vlefshme për raundin e 33-të në Premier League.

Dy trajnerët, Erik ten Hag dhe Ryan Mason kanë zbuluar 11-shën startuese për ndeshjen që nis nga ora 21:15 dhe luhet në stadiumin e Spurs në Londër, shkruan Lajmi.net

Ndeshja e parë mes dy skuadrave këtë sezon në Premier League ishte mbyllur me fitore të “Djajve të Kuq” me rezultatin 2 me 0 në “Old Trafford”.

Kujtojmë që kjo dyshe po lufton për të siguruar një vend që dërgon në UEFA Champions League. Tottenham kanë 53 pikë në pozitën e 7-të, kurse Manchester Unitedi 59 pikë në vendin e 4-të./Lajmi.net/

Formacionet zyrtare: