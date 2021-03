Formacionet zyrtare: Tottenham – Crystal Palace

Skuadra e Jose Mourinhos pas tri fitoreve radhazi synon të vazhdojë me këtë seri, me qëllimin që në fund të edicionit të jetë në top katër, shkruan lajmi.net.

Ndërsa, Crystal Palace gjithashtu nuk është mposhtur në tri ndeshjet e fundit, andaj do provojë të bëjë befasinë.

Formacionet zyrtare:

Tottenham: Lloris, Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon, Højbjerg, Winks, Lucas, Bale, Son, Kane.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Cahill, Van Aanholt, Milivojevic, Riedewald, Eze, Ayew, Townsend, Benteke.

