Formacionet zyrtare: Torino – Milan

Torino dhe Milan kanë publikuar formacionet zyrtare.

Torino dhe Milan do të përballen në kuadër të javës së 34-të në Serie A.

Ndeshja që fillon në ora 20:30, do të zhvillohet në stadiumin ‘Olimpico di Torino’, raporton lajmi.net.

Më oshtë mund t’i shikoni formacionet zyrtare të të dyja skuadrave. /Lajmi.net/

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Milan:

The Rossoneri go back to a 4-3-3 formation: here's our line-up for tonight's game ️⚽️

Ecco la formazione rossonera per #TorinoMilan 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/iiwdxu0D96

— AC Milan (@acmilan) April 28, 2019