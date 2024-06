Formacionet zyrtare të Spanjës dhe Italisë Sonte në mbrëmje ndeshja, Spanjë-Itali do të luhet në “AufSchalke Arena” në Gelsenkirchen, ndeshja më e luajtur në historinë e Kampionatit Evropian dhe Kupave Botërore. Kjo në fakt do të jetë përballja e 11-të mes kombëtareve në këto turne (tetë në Euro dhe tre në Botëror). EURO 2024 do të jetë gjithashtu edicioni i pestë…