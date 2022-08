Formacionet zyrtare: Shkupi – Ballkani Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Shkupi – Ballkani. Kampioni i Kosovës dhe ai i Maqedonisë do të përballen në kuadër të ‘Play Offit’ të Ligës së Konferencës. Ballkani do të jetë mysafirë i Shkupit në një derbi shqiptar, përcjell lajmi.net. Të dy skuadrat do kërkojnë kualifikimin tutje, por vetëm njëra do ta arrijë. Pas…