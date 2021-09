Formacionet zyrtare: Sampdoria – Inter

Tashmë janë publikuar formacionet zyrtare të të dyja skuadrave.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Hakan, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Ndeshja do të filloj nga ora 12:30, gjersa kampionët do të kërkojnë fitoren e tretë me radhë, kurse vendasin që kanë vetëm një pikë pas dy ndeshjeve të para, do të kërkojnë fitoren e parë në kampionat në duelin shumë të vështirë ndaj ‘neuazurëve’. /Lajmi.net