Formacionet zyrtare: Salernitana – Inter

‘Nerazzurrët’ kryesojnë në renditjen tabelare me 40 pikë të mbledhura dhe janë në një ecuri pozitive të pesë fitoreve radhazi në kampionat.

Ndërkohë Salernitana pozicionohet si e fundit në tabelë me vetëm tetë pikë të mbledhura në 17 xhiro.

Në formacionet zyrtare të publikuara, tek Interi Lautaro Martinez është pushuar, me Matteo Darmian dhe Joaquin Correa të lënduar, kështu që Dzeko do të bashkëpunojë me Alexis Sanchez përpara në sulm, të mbështetur me Calhanoglun më mbrapa.

Salernitana XI: Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Bogdan, Ranieri; L Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simi.

Inter XI: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Alexis Sanchez, Dzeko.

Ndeshja fillon nga ora 20:45. /Lajmi.net/