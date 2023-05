Formacionet zyrtare: Roma – Bayer Leverkusen

Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes mes Romës dhe Bayer Leverkusen, e para gjysmëfinale në UEFA Europa League.

Dy trajnerët, Jose Mourinho dhe Xabi Alonso kanë zbuluar 11-shen startuese për ndeshjen që nis nga ora 21:00 dhe luhet në stadiumin “Olympico”, shkruan Lajmi.net

Për herë të fundit, këto skuadra u takuan njëra me tjetrën gjatë vitit 2015 në fazën e grupeve të UEFA Champions League. Atë ndeshje e kishte fituar Roma me rezultatin 3 me 2.

Formacionet zyrtare: