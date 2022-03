Formacionet zyrtare: Prishtina – Ulpiana

“Bardhëkaltërit” kërkojnë vetëm fitore sidomos pasi arkëtuan pikët e plota në takimin e fundit ndaj Feronikelit, shkruan lajmi.net.

Ulpiana vjen nga një barazim me Dukagjinin, por do ‘luftojë’ për pikët e plota me shpresën që të shpëtojë nga rënia.

Formacionet zyrtare:

Prishtina: Haxho; Krasniqi, Mici, Pllana, Abazi, Boshnjaku, Krasniqi, Hoti, Mankenda, John, Kryeziu

Superliga e Kosovës – Java 25 FC Prishtina 🆚 FC Ulpiana FC Prishtina 𝐗𝐈! 💪 pic.twitter.com/oc84SAhMoa — FCPrishtina (@FC_Prishtina) March 12, 2022

Ulpiana: Ajeti; Rapuca, Emini, Shkalla, Domagoj, Avdulli, Shala, Qerimi, Rezi, Iran, Selimi

Ndeshja nis në ora 13:00./Lajmi.net/