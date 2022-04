Formacionet zyrtare: Prishtina – Malisheva

Prishtina dhe Malisheva do të luajnë përball njëra-tjetrës për ndeshjen e vlefshme për Superligën e Kosovës.

Dy skuadrat janë duke luftuar për të ikur nga barazhi, me Prishtinën që gjendet në vendin e pestë me 35 pikë, ndërsa Malisheva në pozitën e shtatë me 34 pikë gjithsej.

Të dy ekipet kanë nevojë për pikë, prandaj do të jetë një ndeshje mjaft interesante.

Ndeshja nuk do të zhvillohet në ‘Fadil Vokrri’, pasi të martën kombëtarja e Kosovës në konkurrencën e femrave do të luajnë ndaj Belgjikës dhe duan ta ruajnë fushën, prandaj janë zhvendosur në Skenderaj.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 13:30.

Prishtina: Halimi, Krasniqi, Mici, Pllana, Mone, Zyba, Boshnjaku, Prapashtica, Hoti, Mankenda, Sulley.

Malisheva: Gashi, Kryeziu, Gerbeshi, Ibrahimi, Dumani, Vitija, Bruqi, Pefqeli, Shabani, Oliviera, Berisha.