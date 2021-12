Formacionet zyrtare: Porto – Atletico Madrid

Porto është nikoqir i Atletico Madridit, sfida që do vulos nëse ndonjëra nga skuadrat do kualifikohen në fazën tjetër për 1/16 e Ligës së Kampionëve.

Dy skuadrat kanë ende gjasa për t’u kualifikuar tutje, veçse gjithçka mund të varet edhe nga takimi Milan – Liverpool, shkruan lajmi.net.

Porto me një fitore do kualifikohej tutje, derisa Atletico duhet të fitojë me patjetër pikët e plota dhe të shpresojë që Milan mposhtet nga Liverpool.

Formacionet e zgjedhura të dy trajnerëve tashmë janë bërë publike:

Porto: Costa; Pepe, Diaz, Taremi, Zaidu, Grujic, Mbemba, Vitinha, Mario, Otavio, Evanilson

Atletico: Oblak; Kondogbia, Hermoso, Vrsaljko, Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Suarez, Carrasco, Griezmann

Ndeshja nis në ora 21:00./Lajmi.net/