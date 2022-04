Formacionet zyrtare: Paris Saint Germain – Lens

Paris Saint Germain me hapa të sigurt po shkon drejt titullit në Ligue 1, këtë herë do të përballet me Lens.

Ekip ky që dëshiron të marrë pjesë ne garat evropiane.

Parisienët janë 15 pikë përpara Marseille që gjenden në vendin e dytë, kështu duke e siguruar titullin ende pa përfunduar stinori.

Lens do të kërkojë fitoren pasi I duhen edhe disa pikë që të mund të jetë në garat evropiane në sezonin tjetër.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 21:00.

PSG:

Lens: Leca, Wooh, Danso, Gradit, Frankowski, Fofana, Doucoure, Clauss, Balde, Kalimuendo, Sotoca.