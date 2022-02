Formacionet zyrtare: Norwich – Manchester City

Liderët e Premier League luajnë në udhëtim kundër skuadrës së Norwich, në kërkim të tri pikëve të reja, shkruan lajmi.net.

Citizens shihen favoritët absolut për fitore në këtë takim, ndonëse tri pikët janë jetike edhe për Norwich.

Ndeshja mes Norwich e Man City luhet me fillim nga ora 18:30. Startues do të jetë edhe Milot Rashica.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Norwich:

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

▪️ City return to 4-3-3

▪️ Gilmour and Sargent back in

▪️ Idah and Placheta make way#NCFC | #NORMCI pic.twitter.com/IMKBjfgFBb

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 12, 2022