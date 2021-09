Formacionet zyrtare: Norwich – Liverpool, Rashica në stol

Dy skuadrat do provojnë fitoren, në mënyrë që të kalojnë në fazën tjetër, shkruan lajmi.net.

Ylli i Kosovës, Milot Rashica në këtë takim është në stol.

Formacionet zyrtare:

Norwich: Gunn; Omobamidele, Hanley, Gibson; Mumba, Rupp, Giannoulis, Gilmour, Lees-Melou; Idah, Tzolis.

◾ City start with back three ◾ Nine changes from the weekend ◾ Hanley and Gilmour keep their places pic.twitter.com/EwQ6uz0PUB

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Gomez, Tsimikas; Keita, Jones, Oxlade-Chamberlain; Gordon, Minamino, Origi.

𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐢𝐬 𝐢𝐧 👊

This is how we line-up for tonight’s @Carabao_Cup tie against @NorwichCityFC!

Kaide Gordon and Conor Bradley make their senior debuts, @J_Gomez97 is captain 🔴

— Liverpool FC (@LFC) September 21, 2021