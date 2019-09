Formacionet zyrtare: Norwich City – Man City

‘Citizens’ luajnë në udhëtim në kuadër të xhiros së pestë në Premierligë, raporton lajmi.net.

Kampionët në fuqi synojnë asgjë më pak se tri pikët, për të mbajtur hapin me Liverpoolin e pamposhtur këtë edicion.

Ndeshja mes Norwich dhe Man City luhet me fillim nga ora 18:30. Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave. /Lajmi.net/

Norwich:

Here is today's team to face @ManCity ⬇️ #ncfc

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 14, 2019