Formacionet zyrtare: Newcastle United – Manchester United

Manchester United luan në udhëtim kundër Newcastle, në kërkim të tri pikëve të vlefshme për garën në Premier League, shkruan lajmi.net.

Skuadra e Ralf Rangnick shihet si favorite në këtë ndeshje përballë një prej skuadrave më të dobëta këtë edicion në Premier League.

Ndeshja mes Newcastle e Man United luhet me fillim nga ora 21:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

NU:

MU:

📋 The team news you’ve all been waiting for…#MUFC | #NEWMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 27, 2021