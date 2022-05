Formacionet zyrtare: Newcastle – Arsenal

Arsenal luan në udhëtim kundër skuadrës së Newcastle, në kërkim të tri pikëve, shkruan lajmi.net.

‘Gunners’ kanë nevojë për tri pikët që të mbesin në top katërshe dhe të luftojnë për Champions League.

Ndeshja mes Arsenal dhe Newcastle luhet me fillim nga ora 21:00.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Newcastle:

🚨 Tonight’s team to take on Arsenal.

Arsenal:

🚨 TEAM NEWS

🧱 Ben White returns

🤝 Gabriel partners him at the back

🎯 Eddie leads the line

COME ON ARSENAL 💪#NEWARS pic.twitter.com/ttTsojJH70

— Arsenal (@Arsenal) May 16, 2022