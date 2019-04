Formacionet zyrtare: Napoli – Atalanta

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Napoli – Atalanta.

Ndeshja ndërmjet dy skuadrave do të jetë e vlefshme për xhiron e 33-të në kampionatin italian, Serie A.

Napoli që tashmë edhe matematikisht ka shuar shpresat për titullin, do të ketë përballë skuadrën e Atalantas, e cila synon një vend në garat evropiane.

Me tri pikë eventuale, skuadra e Etrit Berishës do të barazohej me pikë me skuadrën e Milan, e cila pozicionohet në pozitën e katërt, shkruan lajmi.net.

Ndeshja mes Napolit dhe Atalantas do të luhet me fillim nga ora 19:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave për këtë përballje. /Lajmi.net/

