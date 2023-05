Formacionet zyrtare: Milani dhe Interi para bejetës së parë, Leao nuk përfshihet fare Milani dhe Interi kanë publikuar formacionet startuese para duelit të parë gjysmëfinal në Ligën e Kampionëve. Stadiumi “San Siro” është vendtakim i dy rivalëve të përbetuar të cilët do të përballen me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. Milani hyn në këtë duel me një mungesë të madhe. Sulmuesi i rrezikshëm Leao është përfshirë fare…