Formacionet zyrtare: Milan – Sassuolo

Milan luan para tifozëve të saj, në kuadër të xhiros së 16-të në Serie A, shkruan lajmi.net.

‘Rosoneri’ presin skuadrën e Sassuolo, në një ndeshje ku synojnë të marrin tri pikët.

Ndeshja mes Milan dhe Sassuolo do të luhet me fillim nga ora 15:00, në ‘San Siro’.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Milan:

📝 Here's our line-up to take on Sassuolo 🔴⚫

📝 I nostri XI in campo per #MilanSassuolo 🔴⚫#SempreMilan #Passion120@BioscalinITA pic.twitter.com/svZCbOqRXo

— AC Milan (@acmilan) December 15, 2019