Formacionet zyrtare: Manchester City – Tottenham Hotspur

Sot luhet kryendeshja e javës në Premier League, mes City dhe Spurs, shkruan lajmi.net.

Tri pikët kontestohen në ‘Etihad’, ku Man City synon të marrë tri pikët për t’u afruar edhe më shumë me titullin e kampionit.

Spurs, nën drejtimin e Conte, synojnë të hapin telashe për skuadrën e Guardiola.

Ndeshja mes City e Spurs luhet me fillim nga ora 18:30.

Më poshtë mund t’i shihni formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

MCI:

Your City XI to take on Tottenham! ⬇️

XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden

SUBS | Carson, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Delap, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/1PXbaD7bJv

— Manchester City (@ManCity) February 19, 2022