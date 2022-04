Formacionet zyrtare: Manchester City – Brighton

Skuadra e Pep Guardiola kërkon fitoren e radhës në Premier League, për t’u kthyer në krye të tabelës, shkruan lajmi.net.

Në ‘Etihad’, City kërkon pikët e plota ndaj një kundërshtari si Brighton.

‘Citizens’ shihen si favoritët për fitoren, në këtë ndeshje që luhet me fillim nga ora 21:00.

Më poshtë mund t’i shihni formacionet zyrtare për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

MCI:

XI | Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Foden

Brighton:

TEAM NEWS. 🚨 Here’s how Albion line up against @ManCity tonight! 📝

📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/JPSZfFgHkI

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 20, 2022