Formacionet zyrtare: Man United – Brentford

Man United kërkon të gjejë rrugën te fitorja, pas humbjes 2:0 nga Newcastle në xhiron e kaluar.

Ata sot kanë përballë një skuadër si ajo e Brentfordit.

‘Djajtë’ nuk priten ta kenë të lehtë as këtë takim, pasi kundërshtarët janë në një formë të mirë këtë sezon.

Megjithatë, ndeshja zhvillohet në ‘Old Trafford’ dhe më të motivuar janë vendasit.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare, për ndeshjen që fillon nga ora 20:00./Lajmi.net/

Man United:

🚨 Here it is… your United XI for #MUNBRE! 👊#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) April 5, 2023