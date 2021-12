Formacionet zyrtare: Man City – Wolves

Kampionët janë në një ecuri prej pesë fitoreve radhazi që nga humbja 2-0 në shtëpi ndaj Crystal më 30 tetor.

“Citizens” gjenden si liderë të tabelës me 35 pikë të mbledhura, të ndjekur nga Liverpool me 34 pikë e Chelsea me 33 pikë.

Formacionet zyrtare të të dyja skuadrave.

Man City XI: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Sterling, Grealish.

Wolves XI:

