Formacionet zyrtare: Man City – Liverpool

Ndeshja e xhiros së 29 në Premier Ligë ka vendosur përballë dy klube të mëdha të ligës angleze, Cityn dhe Liverpoolin.

Dy gjigantët e mëdha evropian hyjnë në këtë takim me synime të qarta, transmeton lajmi.net.

Manchester City kërkon të vazhdojë ndjekjen e Arsenalit, në garën për titull.

Ndërsa, ‘Reds’ në anën tjetër duan një vend në garat evropiane, andaj fitorja është opsioni i vetëm.

Ndeshja zhvillohet në ‘Etihad’, me fillim nga ora 13:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Man City:

Liverpool:

The Reds to take on Manchester City 🔴#MCILIV

— Liverpool FC (@LFC) April 1, 2023