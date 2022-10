Formacionet zyrtare: Mallorca – Barcelona Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Mallorca – Barcelona. Barça do kërkojë pikët e reja në udhëtim te Mallorca e Vedat Muriqit. Skuadra e Xavi Hernandez po zhvillon paraqitje të mira, andaj nuk pritet të kenë probleme në këtë takim. Kujtojmë se Vedat Muriqi do hyjë në këtë ndeshje me statistika mjaft të mira këtë…