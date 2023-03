Formacionet zyrtare: Liverpool – Wolves

Pas barazimit pa gola në xhiron e kaluar në Premier Ligë ndaj Crystal Palace, ‘Reds’ kërkojnë fitoren sot.

Ekipi i Jurgen Klopp kanë përballë një skuadër që ndodhen në vendin e 15 në tabelë, përcjell lajmi.net.

Megjithatë, ata pritet t’u shkaktojnë probleme Liverpoolit.

Përballja në mes tyre fillon nga ora 21:00, në ‘Anfield’.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare të dy ekipeve./Lajmi.net/

Liverpool:

The Reds to take on Wolves tonight 👊#LIVWOL

— Liverpool FC (@LFC) March 1, 2023