Formacionet zyrtare: Liverpool – Wolves

Ndeshja e fundit dhe shumë e rëndësishme e ‘Reds’ do të jetë ajo ndaj Wolves.

Ekipi i Jurgen Klopp janë vetëm një pikë prapa liderit Manchester City, andaj do të kërkojnë fitoren, e më pas të shpresojnë në humbjen e Cityt.

Liverpooli përball kanë Wolves që kanë pasur një sezon mjaft të mirë në Premier Ligë.

Mbetet të shihet se cili do të jetë rezultati final i kësaj përballje shumë të rëndësishme.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare për ndeshjen e cila fillon në orën 17:00.

Liverpool:

This is how we line up for the final day of the @premierleague season 👊🔴

Divock Origi misses out with a minor muscle issue.#LIVWOL

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022